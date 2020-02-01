В Выгоничском раойне полиция задержала рецидивиста
В полицию Брасовского района обратился житель поселка Локоть. Он рассказал, что к нему в гости без предупреждения приехал знакомый по местам лишения свободы. Вместе они вечером отправились в кафе. Но там гость вскоре вышел на улицу под предлогом покурить и не вернулся.
Так и не дождавшись приятеля, мужчина вернулся домой и увидел, что там все перерыто вверх дном и пропали банковская карта, документы, мобильный телефон и канистра с 25 литрами спиртосодержащей жидкости.
По версии следствия, подозреваемый в краже, сняв с карты хозяина 300 рублей, которые на ней были, некоторое время скрывался в Навлинском районе, а затем перебрался в Выгоничский. Там его полицейские и задержали.
Идет следствие. Подозреваемому грозит до шести лет колонии.
Ранее мы сообщали, что в Навле местный житель был осужден за попытку грабежа. Осенью прошлого года он избил прохожего на берегу озера в Навлинском районе, отобрал у него телефон и 1 тысячу рублей, но был задержан очевидцем инцидента.
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