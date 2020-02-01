Полиция Брянска раскрыла магазинную кражу
Полиция Брянска раскрыла кражу товара из магазина самообслуживания в Советском районе города. Об этом сообщило во вторник региональное УМВД.
Охранник магазина заподозрил кражу, заметив, что посетитель, выходящий из магазина, прячет под курткой предмет с квадратными очертаниями. Требования охранника остановиться мужчина проигнорировал и убежал.
Про просмотре записей камер видеонаблюдения охрана узнала, что похищены были четыре коробки с электронными весами общей стоимостью 2,5 тысячи рублей.
Полицейские установили подозреваемого мужчину 29 лет, а спустя несколько дней задержали на квартире у знакомых, где он, по версии следствия, отсиживался, пока не утихнет шум вокруг инцидента.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет колонии.
Ранее мы сообщали, что полиция раскрыла квартирную кражу в поселке Локоть. Ранее судимый подозреваемый в ограблении бывшего сокамерника был задержан в Выгоничском районе.
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