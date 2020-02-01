На Московском проспекте легковой автомобиль врезался в бензовоз

Ранним утром среды близ транспортного кольца на Московском проспекте в районе мясокомбината в Брянске легковой автомобиль получил сильные повреждения, врезавшись в ехавший впереди бензовоз. Фотография происшествия была опубликована в сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

Признаков возгорания не наблюдалось. Официальной информации о пострадавших и причинах аварии пока нет.

Комментаторы к сообщению констатируют, что аварии на Московском проспекте стали практически ежедневными.

Ранее мы сообщали, что во вторник на Московском проспекте образовалась пробка до мясокомбината из-за аварии в районе завода Литий.