На Почтовой улице машина сбила девушку-подростка
УМВД по Бряянской области в среду сообщила об аварии, случившейся накануне. На улице Почтовой в Брянске между пересчеениями с улицами Ульянова и 50-й Армии автомобиль сбил девушку 16 лет.
По предварительной информации, пострадавшая переходила улицу по нерегулируемому переходу.
С черепно-мозговой травмой и ушибами она была доставлена в больницу.
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