На Почтовой улице машина сбила девушку-подростка

УМВД по Бряянской области в среду сообщила об аварии, случившейся накануне. На улице Почтовой в Брянске между пересчеениями с улицами Ульянова и 50-й Армии автомобиль сбил девушку 16 лет.

По предварительной информации, пострадавшая переходила улицу по нерегулируемому переходу.

С черепно-мозговой травмой и ушибами она была доставлена в больницу.