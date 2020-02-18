Брянца осудили за найм нелегалов

Бежицкий районный суд Брянска осудил к одному году условно с испытательным сроком один год жителя Бежицы, признанного виновным в организации незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщила в среду областная прокуратура.

Было установдено, что подсудимый в июле прошлого года нанял без оформления 11 граждан Таджикистана, не имевших разрешения на работу в РФ, и до октября обеспечивал их не только работой, но еще жильем без регистрации и продуктами.

Ранее мы сообщали, что в Злынском районе суд приговорил к условному сроку главу сельского поселения, которая оформила фиктивную регистрацию по месту жительства в непригодных для проживания домах 16 гражданам Республиики Беларусь и одному россиянину. Семеро из зарегистрированных ей граждан на основании фиктивной регистриации оформили на Брянщине российскую пенсию.