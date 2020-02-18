В Жирятино суд вынес приговор поджигательнице

Жирятинский районный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в попытке поджечь дом знакомой.

Как сообщает областная прокуратура, суд установил, что в мае прошлого года осужденная облила бензином стену дома, к хозяйке которого испытывала неприязнь, и траву под стеной и подожгла. Однако обошлось небольшим возгоранием — на весь дом огонь не распространился.

Суд приговорил осужденную к условному сроку один год и четыре месяца с испытательным сроком восемь месяцев.

Ранее мы сообщали, что в минувшие выходные случился пожар в кафе «Мафия», расположенном внутри ТРЦ «Европа». К счастью, огонь вызвал только легкую панику. Видео с кадрами возгорания было опубликовано в социальных сетях.