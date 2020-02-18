В Городеевском районе получил срок мужчина, зарезавший незваного гостя

Суд Гордеевского района приговорил к реальному сроку жителя села Творишино, зарезавшего мужчину, который незаконно проник в его дом.

Как сообщает областная прокуратура, в январе подсудимый ударил незваного гостя ножом в грудь десять раз. За это он получил семь лет строгого режима.

Ранее мы сообщили, что в Навле был осужден за грабеж местный житель. Он избил прохожего и отобрал наличность и мобильный телефон. Довести криминальный замысел до конца ему помешал очевидец преступления, который скрутил его и передал полицейским.