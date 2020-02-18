Жительница Жуковки предстанет перед судом за вымогательство

В Жуковке предстанет перед судом местная жительница, обвиняемая в вымогательстве с применением насилия. Об этом сообщила накануне областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемая в сентябре прошлого года, будучи пьяной, избивала пожилую женщину 95 лет, требуя у нее деньги. Избиение прекратил вступившийся за бабушку внук потерпевшей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.