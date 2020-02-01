В Большом Полпино съехало в кювет такси

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте утром четверга были опубликованы фотографии съехавшего с дороги в кювет автомобиля такси с фирменной символикой агрегатора Uber.

«Ну это привычное дело. Цены низкие, бензин дорогой, комиссия высокая. В Яндексе и дальше будут работать по графику 18 часов за рулём /6 часов отдых, убивая себя и пассажиров, пока государство грамотно не вмешается в эту сферу. Ну зато дёшево, мы в Брянске небогатые, на короткие расстояния 60-70 рублей самый кайф. Дай Бог, если все живы будем и доедем до работы или по своим делам», — пишет один из комментаторов.

Другие высказывают предположение, что это водителя не туда завел ЯндексНавигатор.

Ранее мы сообщали, что начинающий таксист опубликовал в соцсетях откровенные фото пассажиров в салоне, снятые видеорегистратором его машины.