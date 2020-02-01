В брянскую колонию пытались передать телефоны внутри продуктов
Сотрудники исправительной колонии №1 в Брянске пресекли попытку передачи осужденному запрещенных предметов. Об этом сообщило в четверг региональное УФСИН.
Жена осужденного, жительница Брянска 34 лет, приехавшая к мужу на длительное свидание, запаковала с полиэтилен телефоны, смарт-часы и сим-карты и спрятала их внутрь замороженных куриной тушки и рыбы. Всего сотрудники колонии изъяли пять телефонов, двое смарт-часов и 11 сим-карт.
Мужа лишили свидания, а на жену составили административный протокол. Меру наказания для нее определит мировой суд.
Ранее мы сообщали, что в брянских учреждениях системы ФСИН для женщин прощел конкурс «А ну-ка, девушки».
Новости регионов
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На семинаре присутствовали представители компании «БКЖС-ГРУПП».
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