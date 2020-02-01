В Брянске засняли на видео проезд на красный свет возле «Линии»
В Брянске попал в объектив видеорегистратора корейский внедорожник, проехавший на красный свет перекресток на Московском проспекте у гипермаркета «Линия».
Видео инцидента, имевшего место еще 17 февраля, в четверг было опубликовано в группе «Нарушения ПДД Брянск» во ВКонтакте.
Автор публикации утверждает, что указанные в ролике дата и время нарушения актуальны и выражает надежду, что нарушителя найдут и накажут инспекторы ГИБДД.
Ранее мы сообщали, что в Брянске ГИБДД оштрафовала водителя за нарушение правила движения по полосам на оснвоании видеозаписи.
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