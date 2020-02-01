На трассе к белорусской границе сбили насмерть пешехода

На дороге Брянск — Новозыбков — белорусская граница накануне поздним вечером сбили насмерть пешехода. Об этом сообщилов четверг региональное УМВД.

Примерно в 23-10 на 35 км трассе Форд Скорпио, двигавщийся в направлении Почепа под управлением водителя 56 лет сбил пешехода 58 лет. От полученных травм пострадавший умер.

Ранее мы сообщали, что на Почтовой улице в Брянске легковой автомобиль сбил девушку 16 лет. Пострадавшая была доставлена в больницу.