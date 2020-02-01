В Жуковке получил большой срок убийца таксиста

В Жуковке районный суд вынес приговор ранее судимого жителя Гордеевского района, признанному виновном в краже и убийстве.

Суд установил, что обвиняемый летом прошлого года ночью вскрыл две машины, припаркованные возле домов в деревне Латыши, и похитил оттуда ценности общей стоимостью пять тысяч рублей. А спустя 10 дней, будучи пьяным и находясь в такси, решил, что водитель отвезет его в полицию, так как ранее он не явился по повестке в суд, и семь раз ударил его ножом в грудь. Такист от ранений умер.

Ближайшие 13 лет и 10 месяцев осужденный проведет в колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что в Гордеевском районе осудили на семь лет строгого режима местного жителя, который зарезал человека, незаконно проникшего в его дом.