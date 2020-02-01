Брянские таможенники изъяли у иностранца 47 патронов

Таможенники в пункте пропуска «Троебортное» на Брянщине на границе с Украиной нашли и изъяли 47 патронов для охотничьего оружия в дорожной сумке гражданина Республики Молдова, который ехал из России в качестве пассажира микроавтобуса. Об этом сообщило Центральное таможенное управление.

Экспертиза показала, что это вполне пригодные к стрельбе боеприпасы — 37 для нарезного оружия и 10 для гладкоствольного.

Ранее подозреваемый в контрабанде был судим. Ему грозит новая судимость и до семи лет колонии.