В Брянске таможенники нашли незадекларированную валюту в поезде Киев — Москва
На Володарском таможенном посту на станции Брянск-Орловский таможенники нашли незадекларированную валюту в объеме сверх допустимого у пассажира поезда Киев — Москва. Об этом сообщило Центральное таможенное управление.
При досмотре личного багажа пассажира — гражданина Украины, который следовал в столицу России, брянские таможенники нашли у него в багаже евро, доллары и гривны в сумме, эквивалентной 10500 американским долларам.
На пассажира заведено дело об административном правонарушении.
Закон позволяет перемещать через таможенную границу РФ в любом направлении без декларации в сумме не более 10 тысяч долларов США или ее эквивалента. Это ограничение распространяется также на дорожные чеки и ценные бумаги. А вот банковские карточки можно провозить без ограничений и декларирования, сколько бы ни лежало на счете.
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