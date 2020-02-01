В Брянске таможенники нашли незадекларированную валюту в поезде Киев — Москва

На Володарском таможенном посту на станции Брянск-Орловский таможенники нашли незадекларированную валюту в объеме сверх допустимого у пассажира поезда Киев — Москва. Об этом сообщило Центральное таможенное управление.

При досмотре личного багажа пассажира — гражданина Украины, который следовал в столицу России, брянские таможенники нашли у него в багаже евро, доллары и гривны в сумме, эквивалентной 10500 американским долларам.

На пассажира заведено дело об административном правонарушении.

Закон позволяет перемещать через таможенную границу РФ в любом направлении без декларации в сумме не более 10 тысяч долларов США или ее эквивалента. Это ограничение распространяется также на дорожные чеки и ценные бумаги. А вот банковские карточки можно провозить без ограничений и декларирования, сколько бы ни лежало на счете.

Ранее мы сообщали, что таможенники в автомобильном пункте пропуска Троебортное изъяли охотничьи патроны у гражданина Молдавии.