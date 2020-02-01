В Погарском районе полиция раскрыла серию из трех краж
Полиция в Погарском районе раскрыла три кражи из частного домовладения. В них подозревается несовершеннолетний приятель сына хозяйки дома. Об этом сообщило УМВД по Брянской области.
Прежде из дома в отсутствие хозяев дважды совершались кражи. Первый раз пропали 1700 рублей, второй — две бутылки алкоголя. Однако хозяйка не спешила заявлять в полицию, предполагая, что ворует кто-то из знакомых. Последней каплей стала очередная пропажа — на сей раз вор поживился двумя золотыми кольцами, которые женщина хранила в шкатулке.
За несколько часов полицейские вышли на предполагаемого преступника. Им оказался несовершеннолетний приятель сына потерпевшей. Тот признался, что был в курсе, где хозяева дома оставляют ключи и хранят деньги и ценности. И проникал в их дом, когда женщина уходила на работу, а ее сын — учиться.
Полицейские изъяли также кольца, которые подозреваемый, по версии следствия, успел сдать в ломбард, но там не успели их продать.
Ранее мы сообщали, что полиция раскрыла кражу из дома в поселке Локоть Брасовского района. В ней подозревается побывавший в гостях у хозяина рецедивист, с которым они вместе отбывали наказание.
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