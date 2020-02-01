Брянец лишился телефона и машины, оставив ночевать собутыльника

Полиция Брянска раскрыла кражу телефона и угон машины в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщило УМВД по Брянской области.

Житель Фокинского района 40 лет в кафе познакомился с 32-летним мужчиной, которого пригласил к себе домой продолжить вечер за бутылкой, а когда засиделись допоздна, предложил гостю переночевать. Однако утром обнаружил, что нового знакомца в квартире нет, а вместе с ним исчезли мобильный телефон за 10 тысяч рублей и припаркованный во дворе УАЗ.

Полицейские вскоре вычислили подозреваемого и задержали его на съемной квартире. Он признался в преступлении и показал пустырь, где спрятал угнанную машину. А телефон он, по версии следствия, успел продать.

Ранее мы сообщали, что в Погарском районе полиция раскрыла серию краж из частного дома. Подозреваемый оказался несовершеннолетним приятелем сына хозяйки, который знал, где владельцы жилья прячут ключи от дома и хранят деньги и ценности, и наведвывался к ним в их отсутствие. Ему инкриминируют кражи денег, спиртного и украшений.