В Севске осудили мужчину за контрабанду сильнодействующих веществ

В Севске был осужден к реальному сроку мужчина 23 лет, имеющий гражданства двух государств — Украины и России. Он был признан виновным в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщила в пятницу областная прокуратура.

В суде было установлено, что в октябре прощлого года обвиняемый пытался ввезти с территории Украины в РФ 14 ампул с сильнодействующим веществом.

Суд приговорил его к семи годам колонии.

Ранее мы сообщали, что брянские таможенники изъяли 47 охотничьих патронов для гладкоствольного и нарезного оружия, которые гражданин Молдавии пытался вывезти из России.