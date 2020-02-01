В соцсети выложили видео следственного эксперимента на месте гибели Максима Сошенкова

Снятый с использованеим зума видеоролик, запечатлевший следственный эксперимент на месте гибели чемпиона Брянщины по бодибилдингу шестнадцатилетнего Максмма Сошенкова в Московском микрорайоне Брянска выложил в интернет участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте.

В кадре видно, как следователи сбрасывают с крыши тяжелый предмет, тот падает на козырек подъезда и, ударившись о него, слетает на землю.

Тело молодого спортсмена было найдено на козырьке подъезда. Пока следствие установило лишь, что он упал с крыши. Известно также, что весь вечер в день гибели Максим провел в некой компании сверстников.

Ранее мы сообщали, что гибели Макисма посвятило один из выпусков федеральное телешоу «Последние 24 часа».