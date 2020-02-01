В соцсети выложили видео следственного эксперимента на месте гибели Максима Сошенкова
Снятый с использованеим зума видеоролик, запечатлевший следственный эксперимент на месте гибели чемпиона Брянщины по бодибилдингу шестнадцатилетнего Максмма Сошенкова в Московском микрорайоне Брянска выложил в интернет участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте.
В кадре видно, как следователи сбрасывают с крыши тяжелый предмет, тот падает на козырек подъезда и, ударившись о него, слетает на землю.
Тело молодого спортсмена было найдено на козырьке подъезда. Пока следствие установило лишь, что он упал с крыши. Известно также, что весь вечер в день гибели Максим провел в некой компании сверстников.
Ранее мы сообщали, что гибели Макисма посвятило один из выпусков федеральное телешоу «Последние 24 часа».
Новости регионов
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
Задавайте вопросы, УФАС на связи Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».
19 февраля 2020 года в Брянском УФАС России по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д.80, состоялся семинар с представителями ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» на тему: «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».
Международная сеть детских балетных школ «Балет с 2 лет» совместно с макрорегиональным филиалом (МРФ) «Центр» ПАО «Ростелеком» в 2019 году запустили сервис речевой аналитики. Для оценки качества работы своих сотрудников школа впервые в России начала применять аудиобейджи.
В 2020 году планируется провести ремонт расположенных в Брянской и Калужской областях 10 железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому важно своевременно обслуживать инфраструктуру.
В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП, являющихся местом повышенной опасности.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.