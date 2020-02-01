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У мясокомбината столкнулись две машины

Опубликовано Сегодня, 10:58

Фотография с места столкновения легковой и грузовой машин появилась накануне вечером в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте. По словам автора публикации, ДТП произошло у остановки «Мясокомбинат».

«Вот, судя по фото,100 пудово мясокомбинатская машинка поворачивала со среднего ряда ряда129300;а легковушка шла по крайней правой. Жаль полика( придётся новый бампер покупать», — предположила одна из участниц дискуссии. Впрочем, другие комментаторы эту версию раскритиковали.

Ранее мы сообщали, что у остановки «Брянск-2» маршрутка при попытке подрезать другую и раньше нее подъехать к остановке врезалась в ограждение тротуара.

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