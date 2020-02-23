В Навле случилась тройная авария с участием скорой помощи
В Навле накануне произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой поиощи.
Официальной информации об аварии пока нет. По фото, опубиклванном в местной группе во ВКонтакте, можно предположить, что иномарка, получившая сильніе повреждения, врезалась в автомобиль скорой помощи сзади, а «скорая» после удара зацепила автомобиль, ехавший впереди.
Автор публикации пишет, что пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что в районе завода Литий в Брянске на перекрестке столкнулись автомобиль скорой помощи и маршрутка. Пострадали шесть человек, в том числе находившиеся в машине скорой помощи.
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