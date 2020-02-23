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В Дятьковском районе машина сбила насмерть пожилую женщину

Опубликовано Сегодня, 10:19

В поселке Бытощь Дятьковского района автомобиль Хэндай сбил насмерть женщину. Об этом утром вторника сообщило УМВД по Брянской области.

По предварительной информации, женщина 78 лет вышла на дорогу перед движущимся автомобилем внезапно, и у 29-летнего водителя не было шансов предотвратить наезд. Женщина от полученных травм умерла на месте.

Ранее мы сообщали, что в Навле случилось тройное столкновение с участием автомобиля скорой помощи.

 

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