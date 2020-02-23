Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Унече автомобиль врезался в дерево

Опубликовано Сегодня, 10:42

В Унече на Первомайской улице в ночь на вторник автомобиль под управлением 18-летнего водителя съехал на обочину и врезался в дерево. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

По предварительной информации, сам водитель и находившийся в салоне пассажир пристегнуты не были.

Пассажир не пострадал, а водитель получил ссадину на лице и ушиб плечо. Госпитализация не потребовалась.

Ранее мы сообщали, что в Дятьковском районе машина сбила насмерть женщину.

Фото
 800
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Дятьковском районе машина сбила насмерть пожилую женщину
  • Водитель не справился с управлением и врезался в дерево в Комаричском районе
  • В Стародубе «Opel Vectra» врезался в дерево — погибли двое
  • Врезавшийся в дерево 19-летний водитель отделался испугом
  • Мотоциклист и его пассажир врезались в нежилой дом в Погарском районе
    • Новости регионов
    Страшная авария в Вязьме: погибла водитель иномарки Kia Rio
    11:54:26 25-02-2020
    Шокирующее дорожное происшествие случилось вечером 24 февраля в Вязьме с участиме грузовика IVECO 75T15 и иномарки Kia Rio, разбилась автоледи.
    В Смоленске алиментщика наказали штрафом
    11:16:58 25-02-2020
    120 часов обязательных работ получил житель Смоленска за постоянное уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка.
    В Рославле полыхала бытовка
    11:00:00 25-02-2020
    Бытовка загорелась в Рославле 24 февраля, об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
    В Починковском районе на пожаре пострадал человек
    09:28:55 25-02-2020
    25 февраля в деревне Красное Знамя Починковского района Смоленской области случился пожар, пострадал местный житель.
    На Таборной горе в Смоленске сразу пять машин угодили в серьезное ДТП
    09:00:00 25-02-2020
    Массовая авария случилась в областном центре на Таборной Горе вечером 24 февраля, об этом сообщили автомобилисты в одной из соцсетей в паблике DRIVE2 СМОЛЕНСК.
    В смоленском ГСК «Кристал-3» случилось ЧП
    08:00:00 25-02-2020
    23 февраля работникам гаражно-строительного кооператива «Кристалл-3» запомнится надолго – в половине одиннадцатого вечера произошло настоящее ЧП – загорелся автомобиль, стоящий внутри здания.
    Лента новостей
    Сегодня, 12:00
    «Брянский скиталец» ищет лидера оппозиции
    Сегодня, 11:49
    МВД подвело итоги флэшмоба к 23 февраля
    Сегодня, 11:38
    На улице Калинина случилось тройное ДТП с пострадавшей
    Сегодня, 11:07
    В Бежицком районе ограничили движение по улице 22 Съезда КПСС
    Сегодня, 10:42
    В Унече автомобиль врезался в дерево
    Сегодня, 10:36
    На выезде с Володарки возникла огромная пробка
    Сегодня, 10:19
    В Дятьковском районе машина сбила насмерть пожилую женщину
    Сегодня, 09:44
    На Набережной в Брянске заметили голую и босую женщину
    Сегодня, 08:50
    В Брянске продлят автобусный маршрут 37а
    Сегодня, 08:11
    В Навле случилась тройная авария с участием скорой помощи
    Вчера, 15:02
    В Карачевском районе суд ликвидировал частный детский сад
    Вчера, 11:32
    Жительница Фокинского района пожаловалась на червя в водопроводе
    Вчера, 09:46
    ЛДПР поздравила жителей Брянщины с 23 февраля, несмотря на ненастье
    23-02-2020, 14:30
    В Брянске зацвела верба
    23-02-2020, 09:32
    Региональное отделение ЛДПР поздравило жителей Брянщины с мужским праздником
    23-02-2020, 09:17
    Брянский губернатор вошел в Топ-50 российских мужчин года
    22-02-2020, 14:32
    Брянцы обсуждают ноу-хау коммунальщиков
    22-02-2020, 10:58
    У мясокомбината столкнулись две машины
    22-02-2020, 10:50
    Депутат Борис Пайкин поздравил брянцев с Днем защитника Отечества
    21-02-2020, 19:46
    Глава и мэр Брянска поздравили горожан с 23 февраля
    21-02-2020, 19:16
    Сотрудники ГИБДД позравили брянских водителей с мужским праздником
    21-02-2020, 18:53
    Молодые брянские спасатели встретились с ветераном войны
    21-02-2020, 18:20
    Брянцы весной смогут слетать в Краснодар за 888 рублей
    21-02-2020, 17:43
    У памятника «Круговая оборона» открыли аллею памяти псковских десантников
    21-02-2020, 17:20
    Отсутствие короновируса у высаженной в Суземке китаянки подтвердил и.о. губернатора
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:25
    Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
    Сегодня, 11:22
    «Мираторг» продаст до 20 % запасов деталей для сельхозтехники после обновления парка в 2020 году
    21-02-2020, 16:32
    «Ростелеком» поддержал цифровой форум в Брянске
    21-02-2020, 13:26
    «Мираторг» увеличит посевные площади на 10 % до 660 тысяч га в рамках межрегионального проекта мясного скотоводства в 2020 году
    21-02-2020, 12:22
    «Фольксваген Центр Брянск»: отвечаем за качество
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Брянцы обсуждают ноу-хау коммунальщиков
    Новости Политика
    Региональное отделение ЛДПР поздравило жителей Брянщины с мужским праздником
    Происшествия На дорогах
    У мясокомбината столкнулись две машины
    Новости Политика
    Депутат Борис Пайкин поздравил брянцев с Днем защитника Отечества
    Новости Общество
    В Брянске зацвела верба
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».

    Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».19 февраля 2020 года  в  Брянском УФАС России  по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д.80, состоялся семинар с представителями  ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» на тему: «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поддержал цифровой форум в Брянске

    «Ростелеком» поддержал цифровой форум в Брянске«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнером форума «Цифровая трансформация бизнес-процессов в предпринимательстве», который состоялся в Брянске 20 февраля. «Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи для организации онлайн-трансляции мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории дискуссионной площадки.
    РЖД новости
    10 железнодорожных переездов отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2020 году

    В 2020 году планируется провести ремонт расположенных в Брянской и Калужской областях 10 железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому важно своевременно обслуживать инфраструктуру.

    МРСК новости
    Брянскэнерго предупреждает: охранная зона ЛЭП – место повышенной опасности!

    В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей филиал  «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП, являющихся местом повышенной опасности.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.