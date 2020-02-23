В Унече автомобиль врезался в дерево

В Унече на Первомайской улице в ночь на вторник автомобиль под управлением 18-летнего водителя съехал на обочину и врезался в дерево. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

По предварительной информации, сам водитель и находившийся в салоне пассажир пристегнуты не были.

Пассажир не пострадал, а водитель получил ссадину на лице и ушиб плечо. Госпитализация не потребовалась.

Ранее мы сообщали, что в Дятьковском районе машина сбила насмерть женщину.