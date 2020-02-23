На улице Калинина случилось тройное ДТП с пострадавшей

Авария с участием трех машин случилась накануне вечером на улице Калинина в Брянске. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

Автомобиль Датсун, которым управлял мужчина 36 лет, врезался в ехавшую впереди «копейку», а та зацепила стоявший уже впереди нее Шевроле.

В салоне Датсуна находилась пассажирка 67 лет. Ее пришлось госпитализировать с субарахноидальным кровотечением.

Ранее мы сообщали, что тройное ДТП с участием автомобиля скорой помощи случилос в Навле.