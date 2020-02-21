Мошенники за неделю обманули жителей Брянщины почти на 1,9 млн рублей

22 жителя Брянщины за минувшую неделю обратились в полицию с заявлениями о случаях телефонного мошенничества. Общая сумма ущерба составила почти 1,882 млн рублей. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

Наибольший урожай мошенники собрали, представляясь работниками банков. Под предлогом заморозки подозрительных переводов, разблокировки счета, предоставления кредитов или бонусов аферисты обманули 16 человек и завладели в общей сложности 1,0664 млн рублей.

Несколько человек попались на удочку компенсации за ранее купленные лекарства. У пенсионерки из Брянска обманщики за полтора месяца выманили почти 0,5 млн рублей под предлогом уплаты налогов и пошлин. Пенсионера в Советском районе обманули на 215 тысяч рублей, а пожилую женщину в Бежице — на 50 тысяч.

У жительницы Карачевского района 24 лет выманили 30 тысяч рублей под предлогом выплаты бонуса. Владелец торговой точки в Дятьковском районе перевел аферистам 8 тысяч рублей, думая, что дает взятку проверяющему. А сотрудницу пекарни в Брянске обманули на 18 тысяч рублей под предлогом оплаты установки рекламных баннеров.