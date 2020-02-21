В Суземском районе будут судить нарушителя границы

В Суземском районе региональное пограничное управление ФСБ завершило следствие и передало в суд дело о незаконном переходе государственной границы.

Перед судом должен предстать гражданин Украины 46 лет, который, по версии следствия, в 2018 и 2019 годах несколько раз незаконно попадал на территорию Суземского района, минуя пограничные и таможенные посты.

Ранее мы сообщали, что в ночь на минувшую пятницу в Суземке таможенники и сотрудники Роспотребнадзора выявили во время таможенного досмотра поезда Киев — Москва гражданку Китая с высокой температурой. Женщина и все пассажиры и проводники вагона, в котором она ехала, были госпитализированы. Однако позже подозрение на коронавирус не подтвердилось при лабораторных исследованиях.