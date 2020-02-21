В Клинцах любителя пьяной езды осудили за попытку дачи взятки

В Клинцах мировой судья вынес приговор гражданину Украины, который, попавшись на пьяной езде, пытался подкупить инспектора.

Суд установил, что обвиняемый, попавшись инспектору ДПС пьяным за рулем служебного автомобиля, предложил ему сто долларов за то, что тот не будет оформлять нарушение. Инспектор денег не взял, а о попытке дать ему взятку сообщил в полицию.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей, но освободил от его уплаты, так как до суда он находился в СИЗО. А вот 100 долларов, предложенные в качестве взятки, конфисковал в доход государства.

Ранее мы сообщали, что в Суземке предстанет перед судом гражданин Украины, обвиняемый в неоднократных незаконных пересечениях границы на территории района.