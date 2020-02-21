Брянец, забивший насмерть отца, получил девять лет колонии

Фокинский районный суд признал брянца 48 лет виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, собственному отцу, которому было 90 лет. Об этом сообщила во вторник областная прокуратура.

Рассматривая дело по существу, суд установил, что в августе прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с отцом и стал избивать его металлическим костылем, а затем затягивал ремень на его шее, пока тот не лопнул. От полученных травм престарелый мужчина умер в больнице.

Суд приговорил виновного в преступлении к девяти годам строгого режима.

Ранее мы сообщали, что в Клинцах суд вынес приговор водителю, который, попавшись пьяным за рулем, пытался откупиться от инспектора ГИБДД ста долларами.