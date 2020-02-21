Жителя Рогнединского района осудили за попытку убить жену и избиение полицейского

Суд в Дубровском районе приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Рогнединского района, которого признал виновным в попытке зарезать жену и нападении на сотрудника полиции. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что в июле позапрошлого года вместе с матерью и полицейским приехала в село Осовик, где жил ее муж, чтобы забрать у того их общего сына. Однако хозяин дома бросился на супругу с кулаками, а затем стал избивать вступившегося за нее полицейского. Когда страж порядка потерял сознание, обвиняемый несколько раз ударил жену ножом. Из-за ран возникла угроза жизни, но благодаря своевременному вмешательству врачей женщину удалось спасти.

В колонии осужденному предстоит также пройти принудительное лечение и наблюдаться у психиатра.

Ранее мы сообщали, что в Фокинском районе Брянска осудили на девять лет мужчину, забившего насмерть отца.