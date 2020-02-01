Полиция подозревает жителя Брасовского района в приобретении краденого

В Брасовском районе полицейские вышли на подозреваемого в приобретении магнитолы из угнанной машины. Житель села Добрик 25 лет, по версии следствия, взял ее у подозреваемых в угоне в счет долга, хотя знал о криминальном происхождении. Об этом сообшило региональное УМВД.

В прошлом году полиция по горячим следам раскрыла угон «семерки» у жителя Навлинского района. Сам автомобиль и двух братьев, подозреваемых в его краже полицейские нашли сразу в деревне Дубровка Брасовского района. А вот магнитолы в салоне не оказалось, а подозреваемые не пояснили, куда она делась.

Однако затем полицейские выяснили, что по пути они заезжали к знакомому в Добрик. В его доме и нашли пропавшую магнитолу, а он признался, что взял ее за долги, хотя и знал, что она из угнанной машины. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.