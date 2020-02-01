В Брянском районе рецидивист подозревается в краже денег у собутыльника

В поселке Путевка Брянского района в полицию обратился с заявлением о краже местный житель 27 лет, который рассказал, что после посиделок у себя дома со случайными собутыльниками обнаружил пропажу наличности в сумме 51,8 тыс. рублей. Об этом в среду сообщило областное УМВД.

Полицейские в течение суток вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 35 лет. Подозреваемый дал признательные показания и вернул украденные деньги. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее мы сообщали, что житель Брасовского района подозревается в приобретении краденого. По версии следствия, он принял в уплату долга магнитолу, заведомо зная, что она снята с угнанной машины.