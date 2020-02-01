На улицах Брянска машины сбили двух пешеходов

На улицах Брянска за вторник случилось два наезда автомобилей на пешеходов. Об этом в среду сообщило областное УМВД.

На повороте с улицы Фрунзе на Пересвета Опель сбил пешехода 32 лет, котооый переходил улицу на зеленый свет. Пострадавший получил ушибы грудной клетки и мягких тканей головы. Назначив лечение, врачи отпустили его домой.

А на улице Ульянова Щевроле под управлением водителя 69 лет сбила пешехода 72 лет, который пересекал проезжую часть по нерегулируемом перелому. Пожилого мужчину пришлось госпитализировать с диагнозом перелом.

Ранее мы сообщали, что в Брянске была госпитализирована с кровотечением пассажирка одной из столкнувшихся на улице Калинина машин.