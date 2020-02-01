Полиция Брянщины изъяла 63 единицы оружия

Брянское УМВД в среду сообщило об итогах операции «Арсенал», которая проводилась в регионе в течение двух дней.

Полицейские изъяли 63 единицы огнестрельного и холодного оружия, свыше 200 болеприпасов и около 1 кг взрывчатки.

В частности, в доме у жителя Унечи полицейские и росгвардейцы нашли предмет с признаками самодельного огнестрельного оружия и около 100 граммов вещества, внешне напоминающего порох.

Полицейские возбудили 14 уголовных дел о незаконном хранении оружия. Подозреваемым грозит до пяти лет колонии.