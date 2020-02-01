Поиск по сайту
Поиск по сайту

Полиция Брянщины изъяла 63 единицы оружия

Опубликовано Сегодня, 16:35

Брянское УМВД в среду сообщило об итогах операции «Арсенал», которая проводилась в регионе в течение двух дней.

Полицейские изъяли 63 единицы огнестрельного и холодного оружия, свыше 200 болеприпасов и около 1 кг взрывчатки.

В частности, в доме у жителя Унечи полицейские и росгвардейцы нашли предмет с признаками самодельного огнестрельного оружия и около 100 граммов вещества, внешне напоминающего порох.

Полицейские возбудили 14 уголовных дел о незаконном хранении оружия. Подозреваемым грозит до пяти лет колонии.

Фото
 1100
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянец хранил в гаражном обществе в центре города артснаряды и мины
  • За три дня у брянцев изъяли 62 единицы оружия
  • Брянская полиция принимает гранатометы по 3500 рублей
  • Полицейские нашли у жителя Брянска целый арсенал оружия
  • В брянском торговом центре незаконно продавали оружие
    • Новости регионов
    В Смоленске «предприимчивый» таксист «прикарманил» гаджет клиентки
    16:29:27 26-02-2020
    42-летняя жительница Смоленска надолго запомнит поездку в такси -  такая услуга для нее обошлась не в одну тысячу рублей. Дело в том, что дама не только заплатила за проезд, но и осталась без гаджета.
    Ярцевский ж/д вокзал проверила прокуратура
    14:46:51 26-02-2020
    Железнодорожную станцию «Ярцево» забраковала транспортная прокуратура, ей не понравилось обустройство входа.
    В Смоленской области увеличат субсидирование производителей и переработчиков молока
    14:27:04 26-02-2020
    Производителям и переработчикам молока на Смоленщине увеличат субсидирование, об этом в разговоре с ведущим программы «Диалоги» Сергеем Новиковым сообщил губернатор Алексей Островский.
    Серийные воры «оккупировали» автомобили жителей Сафонова
    13:46:14 26-02-2020
    На автомобилистов Сафоновского района в последнее время навалилось множество неприятностей: то злоумышленники замки на машинах повредят, то проникнут в салон и похитят ценные вещи.
    Ужасное ДТП под Вязьмой с самосвалами: пострадал молодой человек
    12:46:12 26-02-2020
    27-летний мужчина получил серьезные травмы в результате ДТП с участием двух самосвалов в Вяземском районе.
    Для смолянина пьяная пирушка закончилась угоном «железного коня»
    12:31:06 26-02-2020
    Полиция Смоленской области завела уголовное дело на ранее судимого 27-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.
    Лента новостей
    Сегодня, 19:30
    В Брянске оштрафовали двух водителей, нарушения которых попали на видео
    Сегодня, 18:20
    Брянских водителей в четверг проврерят на наличие автокресел
    Сегодня, 16:35
    Полиция Брянщины изъяла 63 единицы оружия
    Сегодня, 16:28
    На Брянщине объявили карантин в 73 классах 23 школ
    Сегодня, 15:33
    В бывшем ДК ДХЗ дятьковцы смогут проститься с бывшим директором местного торга
    Сегодня, 15:16
    На улице Романа Брянского случилось масштабное ДТП (ФОТО, ВИДЕО)
    Сегодня, 14:55
    На Брянщине прошел турнир ветеранов футбола (ФОТО)
    Сегодня, 14:10
    Главный следователь Брянщины примет жителей Рогнедино и Жуковки
    Сегодня, 13:05
    Почти половина молочной продукции в школах и больницах Брянщины оказалась фальшивой
    Сегодня, 12:34
    Жителей Брянщины принял областной прокурор
    Сегодня, 12:28
    Фотограф из Брянска опубликовала кадры откровенной фотоссессии
    Сегодня, 12:06
    На улицах Брянска машины сбили двух пешеходов
    Сегодня, 11:43
    Утром среды на выезде с Володарки снова возникла пробка
    Сегодня, 11:28
    В Брянском районе рецидивист подозревается в краже денег у собутыльника
    Сегодня, 11:10
    В Большом Полпино нашли в мусоре 10 паспортов и три полиса СНИЛС
    Сегодня, 10:42
    В областном правительстве обсудили ситуацию с дорогами
    Сегодня, 10:14
    Умерла бывшая главврач поликлиники БАЗ
    Сегодня, 09:37
    Полиция подозревает жителя Брасовского района в приобретении краденого
    Сегодня, 09:14
    В Белые Берега привезли мощи святой Матроны
    Сегодня, 08:50
    С пассажиров киевского поезда сняли карантин
    Сегодня, 08:00
    В Севске прокуратура выбивает у местных властей жилье для сироты
    Вчера, 19:30
    В Стародубе прокуратура взыскивает налоговый ущерб через суд
    Вчера, 18:25
    Водоканал оценил подключение частного дома к водопроводу в более чем 1,6 млн рублей
    Вчера, 17:33
    Жителя Рогнединского района осудили за попытку убить жену и избиение полицейского
    Вчера, 17:22
    Брянцы в четверг увидят фильмы с кинофестиваля «Журавли»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:30
    Впервые в Брянске с гастролями МХАТ имени Горького.Пресс-конференция.
    Сегодня, 12:55
    Цифра изменит ДНК бизнеса. Малое и среднее предпринимательство в регионе качественно меняется
    Сегодня, 12:02
    Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
    Вчера, 18:09
    Ансамбль "Ватага" 23 февраля поздравил жителей и гостей Брянска с праздником .
    Вчера, 11:25
    Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
    Актуальные темы
    Новости Политика
    Региональное отделение ЛДПР поздравило жителей Брянщины с мужским праздником
    Новости Общество
    В Брянске зацвела верба
    Новости Общество
    Водоканал оценил подключение частного дома к водопроводу в более чем 1,6 млн рублей
    Политика О главном
    Брянский губернатор вошел в Топ-50 российских мужчин года
    Новости Общество
    Жительница Фокинского района пожаловалась на червя в водопроводе
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».

    Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».19 февраля 2020 года  в  Брянском УФАС России  по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д.80, состоялся семинар с представителями  ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» на тему: «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поддержал цифровой форум в Брянске

    «Ростелеком» поддержал цифровой форум в Брянске«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнером форума «Цифровая трансформация бизнес-процессов в предпринимательстве», который состоялся в Брянске 20 февраля. «Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи для организации онлайн-трансляции мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории дискуссионной площадки.
    РЖД новости
    10 железнодорожных переездов отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2020 году

    В 2020 году планируется провести ремонт расположенных в Брянской и Калужской областях 10 железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому важно своевременно обслуживать инфраструктуру.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго День защитников Отечества отметили турниром по бильярду

    В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» накануне праздника – Дня защитников Отечества состоялся турнир по бильярду. В этом году в турнире приняли участие около пятидесяти мужчин - сотрудников филиала.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.