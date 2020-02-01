В Брянске оштрафовали двух водителей, нарушения которых попали на видео

Двух водителей в Брянске, попавших на экраны видеорегистраторов в момент нарушения правил дорожного движения, оштрафовала ГИБДД. Об этом сообщил в среду отдел ГИБДД по городу.

Водителя грузовика Вольво оштрафовали на 1 тысячу рублей за движение по крайней левой полосе в районе дома 30 по Московскому проспекту на основании записи регистратора.

На ту же сумму был ощтрафован водитель Ауди за проезд на красный свет на улице Рылеева.

Записи обоих нарушений были опубликованы в группе «Нарушения ПДД Брянск» во ВКонтакте.