В Карачевском районе подросток подозревается в краже Запорожца

27 февраля в областном центре на улице Шевченко случилась авария с участием большегруза «Магнит» и «Жигулей», об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Полиция Краснинского района завела уголовное дело на неработающего, ранее неоднократно судимого 43-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

27 февраля в Заднепровском районе Смоленска случилась авария на водопроводе, в результате более трех тысяч человек оказались без воды.

В школах Смоленской области планируют апробировать психологическую программу «Травли NET», соответствующее соглашение в конце 2019 года с авторами проекта заключила некоммерческая организация «Море добра».

Теплую одежду прятать не стоит, выходя на улицу, следует не забывать про дождевики и зонтики – такие советы дают в региональном гидрометцентре смолянам, поскольку погода, утверждают они, 28 февраля будет еще совсем не весенняя.

По версии следствия, он сделал подкоп под дверь гаража. Ключ зажигания и аккумулятор находились в доме владельца. Но их отсутствие угонщика не смутило. Вместе с приятелями они вручную оттолкали автомобиль в ближайший лес, где его и нашли полицейские.

В Карачевском районе полиция раскрыла кражу автомобиля ЗАЗ у жителя поселка Дунаевский. Об этом сообщило УМВД по Брянской области.

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