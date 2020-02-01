В Брянске на прошлой неделе выявили 59 пьяных водителей

За прошлую неделю сотрудники ГИБДД в Брянске провели операции «Нетрезвый водитель» и «Безопасный обгон». Об этом в четверг сообщило регионально управление МВД.

Охота на пьяных водителей шла с 21 по 24 февраля включительно. Всего было выявлено 59 фактов пьяной езды. Семеро нарушителей попались за рулем под мухой не в первый раз. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Операция по выявлению нарушителей правил обгона проводилась с 18 по 20 февраля. Было проведено 15 рейдов, в том числе на машинах скрытого патрулирования. Это позволило выявить свыше 20 фактов выезда на встречную полосу с нарушением правил.