Житель Клинцов осужден за торговлю контрафактом

В Клинцах завершился суд над местным жителем, обвиняемым в торговле контрафактной алкогольной и табачной продукцией. Об этом сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что обвиняемый торговал табачным и алкогольным контрафактом с ноября 2016 по февраль 2018 года. У него были изъяты 450 бутылок алкогольного фальсификата, свыше 44 пачек сигарет без акцизных марок и 380 бутылок со спиртом. Общая стоимость изъятого контрафакта превысила 2,68 млн рублей.

Суд приговорил его к четырем года и четырем месяцам колонии и штрафу 0,5 млн рублей.