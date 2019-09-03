Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Красногорском районе чиновника осудили за махинации с чернобыльскими льготами

Опубликовано Сегодня, 14:49

В Красногорском районе Брянщины суд вынес приговор бывшему главу Переславского сельского поселения, признанному виновным в особо крупном мошенничестве при получении социальных выплат.

Суд установил, что в 2014 году бывший чиновник незаконно поставил на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а затем передал в возглавляемую им админиистрацию поселения и региональный департамент строительства и архитектуры заниженные сведения о своем имущественном положении и получил жилищный сертификат на 3,2 млн рублей.

Теперь экс-главе придется провести ближайшие восемь месяцев в колонии и возместить государству незаконно полученную выплату.

Фото
 710
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянец с помощью махинаций с документами провернул аферу на 1,3 млн рублей с лишним
  • В Брянске осудили местных чиновников, похитивших более 14 млн рублей
  • В Брянске осужден чиновник департамента строительства и архитектуры
  • Притворившись бомжом, брянский чиновник получил сертификат на 3,2 млн рублей
  • Глава брянского села незаконно одарила экс-супруга жильем
    • Новости регионов
    Смолянам рекомендуют одеваться потеплее
    14:42:20 27-02-2020
    Теплую одежду прятать не стоит, выходя на улицу, следует не забывать про дождевики и зонтики – такие советы дают в региональном гидрометцентре смолянам, поскольку погода, утверждают они, 28 февраля будет еще совсем не весенняя.
    Смоленские школы подпишут «Антибуллинговую хартию»
    14:30:05 27-02-2020
    В школах Смоленской области планируют апробировать психологическую программу «Травли NET», соответствующее соглашение в конце 2019 года с авторами проекта заключила некоммерческая организация «Море добра».
    В Заднепровье 13 домов остались без воды
    12:49:56 27-02-2020
    27 февраля в Заднепровском районе Смоленска случилась авария на водопроводе, в результате более трех тысяч человек оказались без воды.
    Подозреваемый в краже из жилого дома задержан в Краснинском районе
    12:24:43 27-02-2020
    Полиция Краснинского района завела уголовное дело на неработающего, ранее неоднократно судимого 43-летнего местного жителя, который подозревается в краже.
    На Шевченко в Смоленске фура и «Жигули» вступили в «битву»
    12:03:10 27-02-2020
    27 февраля в областном центре на улице Шевченко случилась авария с участием большегруза «Магнит» и «Жигулей», об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    В Хиславичах в детсаду «Аленка» приведут в порядок игровую площадку
    11:28:41 27-02-2020
    Территорию хиславичского детсада «Аленка» ожидают приятные изменения – игровую площадку для детей собираются отремонтировать.
    Лента новостей
    Сегодня, 16:02
    Раздельному сбору мусора на Брянщине посодействуют заключенные
    Сегодня, 15:45
    На улице Горбатова загорелся троллейбус (ФОТО, ВИДЕО)
    Сегодня, 15:25
    На Брянщине усилят контроль над качеством молочной продукции
    Сегодня, 14:55
    Брянские сувениры обанкротились
    Сегодня, 14:49
    В Красногорском районе чиновника осудили за махинации с чернобыльскими льготами
    Сегодня, 14:32
    На Брянщине к 1 июля полностью автоматизируют оплату проезда
    Сегодня, 14:11
    Жителей Фокинского района примут прокурор и начальник отдела полиции
    Сегодня, 13:55
    В Брянске согласовали проект восстановления дома инженера Боровича
    Сегодня, 13:07
    В Брянске многодетные и приемные семьи отметят Маслиницу в пятницу
    Сегодня, 12:48
    Борис Пайкин посетил предприятия в Дятькове
    Сегодня, 12:31
    В Брянске на Масленицу ограничат движение
    Сегодня, 12:16
    Налоговики напомнили брянцам о сроках подачи декларации 3-НДФЛ
    Сегодня, 11:49
    Житель Клинцов осужден за торговлю контрафактом
    Сегодня, 11:40
    В Брянске на прошлой неделе выявили 59 пьяных водителей
    Сегодня, 10:30
    В Карачевском районе подросток подозревается в краже Запорожца
    Сегодня, 09:31
    Мэр Брянска провел личный прием горожан
    Сегодня, 09:18
    Депутат Борис Пайкин изучил вопросы импортозамещения в Жуковке
    Сегодня, 08:50
    Мэр Брянска отчитался перед депутатами
    Сегодня, 08:00
    Брянских таксистов проверит ГИБДД
    Вчера, 19:30
    В Брянске оштрафовали двух водителей, нарушения которых попали на видео
    Вчера, 18:20
    Брянских водителей в четверг проврерят на наличие автокресел
    Вчера, 16:35
    Полиция Брянщины изъяла 63 единицы оружия
    Вчера, 16:28
    На Брянщине объявили карантин в 73 классах 23 школ
    Вчера, 15:33
    В бывшем ДК ДХЗ дятьковцы смогут проститься с бывшим директором местного торга
    Вчера, 15:16
    На улице Романа Брянского случилось масштабное ДТП (ФОТО, ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:16
    Над Брянском прозвучал "Московский бит" в исполнении Валерия Сюткина
    Сегодня, 11:47
    Расписание двух пригородных поездов в Брянской области изменится в начале марта в связи с ремонтно-путевыми работами
    Сегодня, 11:36
    Более 27 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2020 году
    Вчера, 14:30
    Впервые в Брянске с гастролями МХАТ имени Горького.Пресс-конференция.
    Вчера, 12:55
    Цифра изменит ДНК бизнеса. Малое и среднее предпринимательство в регионе качественно меняется
    Актуальные темы
    Деловые новости Не публиковать в Яндекс
    Впервые в Брянске с гастролями МХАТ имени Горького.Пресс-конференция.
    Новости Общество
    Водоканал оценил подключение частного дома к водопроводу в более чем 1,6 млн рублей
    Общество О главном
    Фотограф из Брянска опубликовала кадры откровенной фотоссессии
    Происшествия На дорогах О главном
    На улице Романа Брянского случилось масштабное ДТП
    Новости Общество
    Жительница Фокинского района пожаловалась на червя в водопроводе
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».

    Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».19 февраля 2020 года  в  Брянском УФАС России  по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д.80, состоялся семинар с представителями  ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» на тему: «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи

    «Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи«Ростелеком» в год 75-летия Великой Победы, с 1 мая 2020 года отменит на постоянной основе плату за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.
    РЖД новости
    Расписание двух пригородных поездов в Брянской области изменится в начале марта в связи с ремонтно-путевыми работами

    Расписание двух пригородных поездов в Брянской области изменится в начале марта в связи с ремонтно-путевыми работамиВ начале марта в Брянской области на Унечском направлении изменится расписание двух пригородных поездов. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами. Обслуживание инфраструктуры необходимо для повышения безопасности и надежности перевозок.

    МРСК новости
    "Россети" призывают власти на местах активнее передавать компании бесхозяйные энергообъекты

    Глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе визита в Тверскую область обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий компании. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.