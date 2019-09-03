В Красногорском районе чиновника осудили за махинации с чернобыльскими льготами

В Красногорском районе Брянщины суд вынес приговор бывшему главу Переславского сельского поселения, признанному виновным в особо крупном мошенничестве при получении социальных выплат.

Суд установил, что в 2014 году бывший чиновник незаконно поставил на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а затем передал в возглавляемую им админиистрацию поселения и региональный департамент строительства и архитектуры заниженные сведения о своем имущественном положении и получил жилищный сертификат на 3,2 млн рублей.

Теперь экс-главе придется провести ближайшие восемь месяцев в колонии и возместить государству незаконно полученную выплату.