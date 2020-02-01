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У жителя Трубчевского района украли 225 тысяч рублей с банковской карты

Опубликовано Сегодня, 09:40

Житель Трубческого района узнал о краже денег со своей банковской карты, когда обнаружил ее пропажу и посетил отделение банка, чтобы ее заблокировать. Списано со счета оказалось 225 тысяч рублей. Об этом сообщило УМВД по Брянской области.

По подозрению в краже денег был задержан ранее житель Трубчевска, который был приятелем потерпевшего.

По версии следствия, потерпевший, отдыхая в кафе, попросил подозреваемого рассчитаться своей карточкой и сообщил пин-код. А тот, подумав, что может этим воспользоваться, затем незаметно вытащил карточку из его кармана. Пропажу карты потерпаевший обнаружил спустя неделю.

Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что ранее судимый житель Брянска подозревается в краже почти 52 тысяч рублей у случайного собутыльника. По версии следствия, деньги он украл из квартиры потерпевшего, когда хозяин заснул после алкогольных посиделок.

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