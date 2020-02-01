В Комаричском районе полиция расследует смертельное ДТП

Смертельное ДТП с двумя погибшими расследуют полицейские в Комаричском районе Брянщины. Об этом сообщило областное УМВД.

По предварительной информации, накануне на 457 км федеральной трассы М-3 «Украина» ВАЗ-2112 врезался в ехавшую навстречу Ладу Ларгус. Водитель и пассажир ВАЗа умерли на месте, водитель и двое пассажиров Ларгуса были травмированы.

Полицейские выясняют причины и подробности аварии.

Ранее мы сообщали о масштабном ДТП на улице Романа Брянского в областном центре. Легковой автомобиль, шедший на большой скорости, ушел в занос при попытке вернуться со встречной полосы на свою и зацепил несколько машин, стоявших на светофоре.