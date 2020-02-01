В Трубчевском районе бухгалтера сельской администрации оштрафуют за нерасторопность

В Трубчевском районе прокуратура уличила в нарушении законодательства о муниципальных контрактов Семячковскую сельскую администрацию. Об этом в пятницу сообщило надзорное ведомство региона.

Прокурорская проверка показала, что чиновники не передали в компетентный орган по ведению реестра контрактов сведений об оплате потребленной администрацией электроэнергии.

За передачу этих сведений в администрации отвечает главный бухгалтер — финансист. В отношении этого специалиста прокуратура возбудила административное дело, ему грозит штраф. А администрация получила представление устранить нарушение.