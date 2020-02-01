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Под Брянском женщину осудили за незаконное получение пособия

Опубликовано Сегодня, 15:54

Жительницу Брянского района суд признал виновной в мошенничестве при получении выплат. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что обвинемая в декабре 2017 года состояла на учете как безработная и не сообщила районному центру занятости, что вышла на работу. Официальное ли это было трудоустройтсво или подработка в черную и с какми доходом, не уточняется.

На учете она пребывала по май 2018 года и за это время получила пособие на общую сумму более 25 тысяч рублей, то есть немногим более 4 тысяч рублей в месяц.

Теперь ей придется вернуть эти деньги государству и заплатить штраф. От более сурового наказания спасли принятые судом во внимание смягчающие обстоятельства.

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