Дятьковец получил реальный срок за пьяную езду

Суд города Дятькова приговорил к реальному сроку местного жителя 43 лет, которого признал виновным в пьяной езде. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

11 января он попался за рулем в нетрезвом состоянии, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности за то же самое нарушение.

Как рецидивист он получил год и два месяца строгого режима и лишен права управления транспортными средствами на два с половиной года.