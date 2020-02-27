Брянец пригрозил оставить без колес автохама

Участник сообщества «Тревожный Брянск» во ВКонтакте в пятницу опубликовал фотографию автомобиля, припарковванного на тротуаре по улице 22 Съезда КПСС. Свое возмущение поступком владельца он выразил максимально темпераментно, завершил тираду словами: «Так можно и без колес остаться».

Другие участники сообщества в основном проявили солидарности с автором публикации.

Комментаторы отмечают, что пешеходов в этой части тротуара практически нет. Поэтому автомобиль припаркован хоть и с нарушением ПДД, но никому не мешает. А на проезжей части там припарковаться негде из-за менял.

Ранее мы сообщали, что ГБИДД в Брянске оштрафовала за парковку на тротуаре охранника треноги, фиксирующей нарушения ПДД водителями. Основанием для штрафа стала публикация фото нарушения в соцсетях.