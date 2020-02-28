В Унече будут судить подозреваемую в краже двух телефонов

В Унече предстанет перед судом подозреваемая в двух кражах мобильных телефонов. Об этом накануне сообщило областное УМВД.

По версии следствия, подозреваемая совершила первую инкриминируемую ей кражу в прошлом году. Во время посиделок в кафе с подругой, когда та отошла на танцпол, подозреваемая вытащила из ее сумки мобильный телефон стоимостью свыще 20 тысяч рублей и спрятала в туалете. Но все ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

А в конце января подозреваемая, будучи выпивши, зашла к подруге и украла со стола мобильный телефон ее родственницы, который затем подарила подруге.

Женищне грозит до пяти лет колонии.