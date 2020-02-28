В городе Фокино полицейские раскрыли кражу с помощью служебной собаки

В городе Фокино Дятьковского района полицейские раскрыли квартирную кражу с помощью служебной овчарки. Об этом сообщило УМВД по Брянской области.

По версии следствия, вор в отсутствие хозяйки квартиры проник к ней в дом, разбив окно, и украл мультиварку, телевизор и продукты.

По вызову потерпевшей на месте выехала оперативная группа, в состав которой входил кинолог сержант Андрей Синичников с овчаркой Витой. Собака взяла след и привела полицейских к дому предполагаемого преступника на улицу Ленина.

Предполагаемый похититель задержан, ему грозит до шести лет тюрьмы.