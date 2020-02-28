В Новозыбкове полиция раскрыла кражу 30 тысяч рублей

В Новозыбкове в полицию заявила о краже сбережений местная жительница 57 лет. Кражу 30 тысяч рублей, пропавших из ее тайника, стражи порядка раскрыли. Об этом сообщило областное УМВД.

Женщина предположила, что деньги могли пропасть за две недели до того, как она обнаружила их пропажу — после застолья в ее доме с обильным количеством спиртного. Полицейские через три дня вышли на предполагаемого преступника — одного из участников тех посиделок 25 лет, ранее не раз судимого.

По версии следствия, подозреваемый обратил внимание, что хозяйку к концу вечера клонило в сон. По завершении посиделок он вернулся в ее дом и забрал деньги.

5 тысяч рублей подозреваемый вернул, остальные успел потратить. Ему грозит до пяти лет колонии.