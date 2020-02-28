Бывший сотрудник «Мираторга» получил реальный срок за кражи у компании и коллег

Суд приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего сотрудника компании «Мираторг», прищнанного виновным в кражах имушества работодателя и коллег.

Суд установил, что обвиняемый приехал в Россию на заработки из Республики Беларусь и устроился на работу в компанию «Брянский бройлер». Работодатель предоставил ему служебно жилье, где проживали и несколько других сотрудников компании. В марте и апреле прошлого года он украл принадлежавшие работодателю телевизоры из служебного жилья и планшет одного из коллег. Украденное он сдал в ломбард, а деньги пропил.

Как выяснилось, по месту жительства в Белоруссии осужденный состоит на учете у нарколога как зависимый от алкоголя.