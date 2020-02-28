В Трубчевске РайПО не отдает долг жительнице района

Областной прокуратуре пришлось вмешаться во взаимоотношения между Трубчевским РайПО и жительницей района из-за того, что компания не выполнила взятых на себя обязательств.

В декабре 2012 года женщина одолжила РайПО деньги под 9% годовых и до 2018 года внесла 890 тысяч рублей. А в августе прошлого года компания ей долг не вернула и на сегодня остается должна порядка 400 тысяч рублей.

Надзорное ведомство направило должнику представление об устранении нарушения.