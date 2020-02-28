В Брянске прокуратура оштрафовала работодателя за нарушение трудового законодательства

Прокуратура Фокинского района Брянска оштрафовала ООО «Аска-Автоматик» за нарушения трудового законодательства.

С жалобой в надзорное ведомство обратились бывшие работники компании, которые были уволены. Прокурорская проверка показала, что за ноябрь и декабрь прошлого года компания задолжала 28 работникам, включая уволенных, 1,5 млн рублей. А уволенным работникам в последний рабочий день не выдала трудовые книжки.

Компания оштрафована на 30 тысяч рублей, а ее директор — на 1 тысячу.

Ранее мы сообщали, что финансовый директор ПАО «Снежка» предстанет перед судом за невыплату зарплаты. Компания задолжала работникам 13 млн рублей.